Эксклюзив |

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что перевод всех школ Латвии на латышский язык обучения имеет под собой обоснование и поддерживает эту реформу. В эксклюзивном интервью радио Baltkom он пояснил свою позицию по этому вопросу.

"Латвия – независимое, самостоятельное государство. Это не федеративное, а унитарное государство. Поэтому естественно, что обучение должно проходить на государственном языке. Но есть одна проблема о которой мне говорили – недостаточно персонала, чтобы переводить преподавание всех предметов на латышский язык обучения. Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется к этому еще не готовы. Но концептуально подход обоснован", - сказал Касьянов.

Ранее посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов сказал репортерам, что в связи с переводом всех школ в стране исключительно на латышский язык обучения Россия, возможно, рассмотрит вопрос об открытии общеобразовательных учреждений при посольстве и консульствах, которые будут работать по программам российского Минобразования.