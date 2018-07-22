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Так называемая информационная война, которая идет между Западом и РФ в ближайшем будущем не закончится, а также усилится. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский историк, главный редактор информационного агентства REGNUM Модест Колеров.

"Я не жил на Западе, я не могу судить насколько телеканал RT мощный, но информационная война будет продолжаться. Все нынешние усилия и похвалы противника - это лишь детский лепет. В будущем информационная война будет более ожесточенной", - заявил историк.

По его словам, российское информационное пространство полностью зависит от западного.

"В отличии от Китая Россия абсолютно зависит от каналов информации с Запада. Крупные телеканалы и интернет ресурсы обслуживают западную повестку дня. У России нет собственной повестки дня она как загнанный в угол заяц обороняется. Говорить об успехах значит обманывать", - указал Модест Колеров.

Фото: kantiana.ru