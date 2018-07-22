Глава REGNUM на Baltkom: информационная война будет усиливаться (20)

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Эксклюзив | 22 июля 2018 года, 18:23

Так называемая информационная война, которая идет между Западом и РФ в ближайшем будущем не закончится, а также усилится. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский историк, главный редактор информационного агентства REGNUM Модест Колеров.

"Я не жил на Западе, я не могу судить насколько телеканал RT мощный, но информационная война будет продолжаться. Все нынешние усилия и похвалы противника - это лишь детский лепет. В будущем информационная война будет более ожесточенной", - заявил историк.

По его словам, российское информационное пространство полностью зависит от западного.

"В отличии от Китая Россия абсолютно зависит от каналов информации с Запада. Крупные телеканалы и интернет ресурсы обслуживают западную повестку дня. У России нет собственной повестки дня она как загнанный в угол заяц обороняется. Говорить об успехах значит обманывать", - указал Модест Колеров.

Фото: kantiana.ru

Комментарии 20
Дуся2 часа назад
Информационная война против России ведётся со времён Ивана Грозного, и не прекращалась никогда. Нет причин думать, что она прекратится в будущем.
5
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==2 часа назад
Физический труд не только помогает мозгам научиться работать хорошо и правильно, но обладает и ещё одним чудесным свойством. Человек, который трудится физически, хорошо видит враньё вокруг и отучается врать сам
3
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.1 час назад
почему ты здесь пишешь ,а не на тушении пожара? так легче правда? если ты не хочешь мешать профессионалам, так внеси свой вклад,как патриотс, ты же хвастал ,что богатый, купи минеральной воды 300 ящиков, какой либо еды и отправь на место тушения пожара,людям дышащим дымом будет как раз к стати! ну?! вперед ,сделаешь? или ты патриотс, из картона? ты не трепло?
6
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