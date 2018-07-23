Сэр Антонио Паппано и Оркестр Национальной академии "Санта-Чечилия" дадут единственный концерт в Юрмале.

Эксклюзив |

Первый визит в Латвию выдающегося британского дирижера и лучшего симфонического оркестра Италии произвел эффект разорвавшейся бомбы. Благодаря "Балтийским музыкальным сезонам" сэр Антонио Паппано и Orchestra dell' Academia Nazionale di Santa Cecilia возвращаются к нашим слушателям.

Академия "Санта-Чечилия" была основана в 1585 году папой римским Сикстом V - это старейшая музыкальная институция в мире. В 1908-м у Академии появился свой оркестр, всецело посвятивший себя исполнению симфонических произведений. Для страны, с почти религиозным рвением поклоняющейся опере, это было как минимум необычно. Но оркестр академии "Санта-Чечилия" очень скоро составил себе блестящую репутацию - с ним музицировали великие Дебюсси и Сен-Санс, Малер и Рихард Штраус, Стравинский и Сибелиус. С ним сотрудничали ведущие дирижеры мира - от Тосканини и Караяна до Гергиева и Дудамеля. Девять отличных мастеров возглавляли этот коллектив. Однако звездный час настал с приходом десятого - Антонио Паппано.

К 2005 году этот уроженец английского Эппинга был известен на весь мир. Сын итальянских эмигрантов, он с 16 лет зарабатывал себе на жизнь музыкой, аккомпанируя певцам в вокальном классе своего отца и играя на пианино в коктейль-баре. Его великолепные задатки концертмейстера и дирижера были оценены и в США (куда семья Паппано переехала в 1972-м), и в Европе. В 21 год Антонио был сотрудником the New York City Opera, в 26 - ассистентом проставленного маэстро Даниэля Баренбойма, в 28 - провел свой дебютный спектакль в Национальном театре оперы и балета Норвегии, а тремя годами позже стал его музыкальным директором.

Вся дальнейшая карьера Паппано - сплошной успех! Четыре года он стоял у руля Королевской оперы Бельгии, а затем стал самым молодым в истории музыкальным директором королевского театра Ковент-Гарден. А через 13 лет Антонио Паппано удостоился величайшей награды в Великобритании - звания сэра и титула рыцаря-бакалавра Британской короны.

Согласившись возглавить Orchestra dell' Academia Nazionale di Santa Cecilia, маэстро приложил массу усилий, чтобы пылкий южный темперамент оркестрантов и их изумительная виртуозность обогатились педантичным "северным" вниманием к каждой ноте, умением полностью сконцентрироваться во время исполнения. И ему это удалось! Оркестр Санта-Чечилии всегда был отличным оркестром, но под палочкой Паппано превратился в оркестр-уникум, узнаваемый с первых тактов и обрушивающий на слушателя водопад эмоций.

Встреча с Orchestra dell' Academia Nazionale di Santa Cecilia и сэром Антонио Паппано за дирижерским пультом может стать одной из главных в жизни любителя музыки. Не пропустите: 8 августа великий оркестр и великий маэстро выступят в "Дзинтари"!

Билеты доступны в кассах Biļešu Paradīze.

В концерте прозвучат: Первая часть оратории "Сотворение мира" Йозефа Гайдна (при участии меццо-сопрано из США Элизабет ДеШонг), Симфония №1 «Титан» Густава Малера и Симфония №1 «Иеремия» Леонарда Бернстайна (к слову, почетного президента Orchestra dell' Academia Nazionale di Santa Cecilia в 1983-1990 годах). Буквально через день, 10 августа, те же сочинения тем же составом будут исполнены в лондонском Royal Albert Hall на знаменитом фестивале BBC Proms.