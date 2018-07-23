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Пользователи Twitter критикуют президента Латвии Раймонда Вейониса и премьер-министра Мариса Кучинскиса за то, что те отправились в отпуск, несмотря на сильный пожар на торфяниках под Талси, который тушат уже более 6 дней.

Так, пользователь meridemocrats предложил отправиться главе государства в отставку, поскольку он является еще и руководителем Совета национальной безопасности.

«Пока в Латвии во многих местах свирепствуют пожары, президент тем временем уходит в отпуск. Так сказать, хороших каникул, господин руководитель Совета национальной безопасности (СНБ)! Из-за такого безразличного отношения подадите в отставку сразу или уже после возвращения?», - написал meridemocrats.

Kamēr Latvijā daudzviet plosās ugunsgrēki, tikmēr Vējonis devies atvaļinājumā. Tā sacīt jāsaka - lai labas brīvdienas, Nacionālās drošības padomes vadītāja kungs! (par šādu vienaldzīgu attieksmi atkāpsies uzreiz vai pēc atgriešanās?) pic.twitter.com/Qm39gh9K6q — meridemocrats (@meridemocrats) 23 июля 2018 г.

Публицист Элита Вейдемане отметила, что всю ответственность возложили на плечи пожарных.

«Славно. Наши владыки будут в отпуске. Возможно, я что-то пропустила, но сказали ли они хоть слово о том, что Латвия горит? Возможно, нужно было созвать внеочередное заседание правительства из-за огромного несчастья в Валдгалской волости? Или пусть горит? Пусть мучаются только сотрудники ГПСС?», - написала Вейдемане.

jauki. mūsu valdīklas atradīsies atvaļinājumā. varbūt esmu ko palaidusi garām, bet vai viņi ir teikuši kaut vārdu par to, ka Latvija deg? varbūt vajadzēja sasaukt valdības ārkārtas sēdi sakarā ar Valdgales milzu nelaimi? bet varbūt - lai tik deg?! lai VUGD mokās vieni paši? pic.twitter.com/MDpVjsnTSR — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 23 июля 2018 г.

Портал Pietiek.com‏ подчеркнул, что президент все это время знал о сложной ситуации под Талси и все равно решил отправиться в отпуск.

«Ах, вам казалось, что председатель Совета национальной безопасности (СНБ) Вейонис пальцем не пошевелил в связи с огромным пожаром из-за того, что он в отпуске? Нет, дамы и господа, подобие президента отправляется в отпуск только сегодня», -написал pietiek.com‏.

Ak tad Jums šķita, ka Nacionālās drošības padomes priekšsēdētājs @Vejonis milzu ugunsgrēka sakarā ne pirkstu nepakustina tāpēc, ka ir atvaļinājumā. Nē, dāmas un kungi, atvaļinājumā valsts prezidenta izstrādājums dodas tikai šodien. — pietiek.com (@PietiekPortals) 23 июля 2018 г.

«"Никакой политики или работы в отпуске", - повторяла она себе, и только немного беспокоилась внутренне и совсем чуть-чуть внешне. Если все будет продолжаться так, как сейчас, по приезду домой отправлюсь в деревню, там и останусь. Вероятно, буду дышать дымом, но зато люди менее отвратительны», - написала Зане Пупола.

"Nekādas politikas vai darba atvaļinājumā" viņa sev atkārtoja un tikai nedaudz cepās iekšēji un tikai pavisam drusciņ arī ārēji.

Ja viss turpināsies kā šobrīd, atbraucot mājās došos uz laukiem un tur arī palikšu. Droši vien dūmus elpošu no Talsiem, bet cilvēku riebīguma mazāk. — Zane Pūpola (@ZPupola) 22 июля 2018 г.

Сегодня ночью спасателям удалось удержать пожар торфяника в Валдгалской волости внутри созданного периметра. Есть места, где торф горит открытым пламенем. Между тем министр внутренних дел Рихард Козловскис пообещал, что 23 июля будет созвано заседание Кризисного совета, на котором планируется решить, нужны ли дополнительные ресурсы, чтобы защитить периметра пожара, а после ликвидировать возгорание.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвии Раймонд Вейонис с сегодняшнего дня до 27 июля будет находиться в отпуске. Обязанности президента в это время будет выполнять спикер Сейма Инара Мурниеце.

Так же на этой неделе находится в отпуске премьер-министр Марис Кучинскис, а его обязанности будут выполнять министр земледелия Янис Дуклавс и министр экономики Арвил Ашераденс.

Фото: twitter.com/Lettonie_France, twitter.com/ugunsdzeseji