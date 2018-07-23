Соцсети критикуют: Латвия горит, а президент с премьером уходят в отпуск! (41)

фото

Эксклюзив | 23 июля 2018 года, 14:06

Пользователи Twitter критикуют президента Латвии Раймонда Вейониса и премьер-министра Мариса Кучинскиса за то, что те отправились в отпуск, несмотря на сильный пожар на торфяниках под Талси, который тушат уже более 6 дней.

Так, пользователь meridemocrats предложил отправиться главе государства в отставку, поскольку он является еще и руководителем Совета национальной безопасности.

«Пока в Латвии во многих местах свирепствуют пожары, президент тем временем уходит в отпуск. Так сказать, хороших каникул, господин руководитель Совета национальной безопасности (СНБ)! Из-за такого безразличного отношения подадите в отставку сразу или уже после возвращения?», - написал meridemocrats.

Публицист Элита Вейдемане отметила, что всю ответственность возложили на плечи пожарных.

«Славно. Наши владыки будут в отпуске. Возможно, я что-то пропустила, но сказали ли они хоть слово о том, что Латвия горит? Возможно, нужно было созвать внеочередное заседание правительства из-за огромного несчастья в Валдгалской волости? Или пусть горит? Пусть мучаются только сотрудники ГПСС?», - написала Вейдемане.

Портал Pietiek.com‏ подчеркнул, что президент все это время знал о сложной ситуации под Талси и все равно решил отправиться в отпуск.

«Ах, вам казалось, что председатель Совета национальной безопасности (СНБ) Вейонис пальцем не пошевелил в связи с огромным пожаром из-за того, что он в отпуске? Нет, дамы и господа, подобие президента отправляется в отпуск только сегодня», -написал pietiek.com‏.

«"Никакой политики или работы в отпуске", - повторяла она себе, и только немного беспокоилась внутренне и совсем чуть-чуть внешне. Если все будет продолжаться так, как сейчас, по приезду домой отправлюсь в деревню, там и останусь. Вероятно, буду дышать дымом, но зато люди менее отвратительны», - написала Зане Пупола.

Сегодня ночью спасателям удалось удержать пожар торфяника в Валдгалской волости внутри созданного периметра. Есть места, где торф горит открытым пламенем. Между тем министр внутренних дел Рихард Козловскис пообещал, что 23 июля будет созвано заседание Кризисного совета, на котором планируется решить, нужны ли дополнительные ресурсы, чтобы защитить периметра пожара, а после ликвидировать возгорание.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвии Раймонд Вейонис с сегодняшнего дня до 27 июля будет находиться в отпуске. Обязанности президента в это время будет выполнять спикер Сейма Инара Мурниеце.

Так же на этой неделе находится в отпуске премьер-министр Марис Кучинскис, а его обязанности будут выполнять министр земледелия Янис Дуклавс и министр экономики Арвил Ашераденс.

Фото: twitter.com/Lettonie_France, twitter.com/ugunsdzeseji

Комментарии 41
Алекс3 часа назад
Глава правительства-Кучинский.Вейонис то при чем?Кукла,читающая чужие речи и уже отвыкшая произносить свои,как на празднике Песни.
Вот глава правительства мог бы и подождать,но ему на Латвию плевать
и это очень заметно.
И чего так боится премьер в стране,где полтора миллиона населения и он,якобы,все делает для страны,а охрана -два микроавтобуса,набитых вооруженными людьми?
Премьер в Нррвегии на работу на трамвае ездит.)))
3
Ответить
Сан2 часа назад
Латвия горит уже 27 лет, угли уже догорают, что теперь им в отпуск не ездить?
3
Ответить
Короче2 часа назад
Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!
3
Ответить