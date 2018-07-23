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MIX MEDIA GROUP приглашает всех любителей танцевальной музыки 90-х на Дискотеку Radio MIX FM 102,7 на прогулочном корабле - ресторане RĪGAS PĒRLE!

28 июля с 19 часов вас ждет 3-х часовой круиз по Даугаве под любимые песни, игры и конкурсы от диджеев и шоу-программа от приглашенных гостей.

Собираемся на 3-х часовой ностальгический танцевальный мегамикс 90-х в хорошей компании и с хорошим настроением! Зажигательные танцы, красочный закат на Даугаве, легкий морской бриз, а также напитки и блюда от шеф-поваров ресторана Rīgas Pērle - все это создает неповторимую атмосферу уюта и отдыха.

Используйте прогулку на корабле Rīgas Pērlе, чтобы отпраздновать день рождения или отметить годовщину важного события за столиком в ресторане.

Надеемся и впредь встречаться с вами на прогулочном корабле-ресторане RĪGAS PĒRLE в серии вечеринок Mix On The Water летними субботними вечерами и радовать вас хорошо знакомыми хитами на Дискотеке Radio MIX FM 102,7.

Вас ждет великолепный отдых в прогулке по Даугаве и тематические вечера, посвященные популярной музыке разных стран и стилей. Даты вечеров и дополнительная информация на www.mixnews.lv и нашей страничке в социальных сетях.

Ждем вас 28 июля на танцевальной вечеринке "Дискотека 90-х". Посадка на корабль с 18:15.

Время отплытия в круиз в 19:00.

Прибытие обратно в 22:00.

Вечер завершится в 23:00.

До встречи на Дискотеке Radio MIX FM 102,7 на борту RĪGAS PĒRLE !

Билетов не так много - всего кораблик вмещает 150 пассажиров. При том билеты по неприлично низким ценам: 7 и 9 евро (за трехчасовой круиз!) можно приобрести в Bilešu Serviss...

Или выиграть в конкурсе "MIX DANCE" на нашей страничке в фейсбуке. Проходите по ссылке, делайте Like & Share, ждите итогов розыгрыша в эфире MIX FM 102,7.