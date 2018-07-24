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Перед президентом США Дональдом Трампом мелькает множество глав маленьких государств, но Раймонда Вейониса он запомнил после его речи в Белом доме. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский.

"Все "били" Вейониса за речь и ответы в Белом доме. Я прослушал все. Конечно, мы можем критиковать, английский у него не идеальный. Но это не экзамен! Было ясно, что он хотел сказал. И содержание его речь было по качеству выше, чем выступления президентов Литвы и Эстонии. Его посылы были правильные. Особенно с точки зрения самого Трампа. И его речь запомнилась. На саммите НАТО Трамп похлопал Вейониса по плечу – он его помнит. Перед президентом США мелькает карусель таких "Вейонисов". А нашего он запомнил", - сказал политолог.

В ходе своего визита в Брюссель Дональд Трамп, проходя мимо участвовавших в саммите НАТО лидеров стран-членов Североатлантического альянса, похлопал по плечу президента Латвии Раймонда Вейониса.

На это обратил внимание латвийский журналист, редактор новостей радио SWH GOLD Янис Терешко, который в соцсетях Twitter и Facebook опубликовал соответствующие заметки. При этом, истолковал такой жест журналист исключительно как позитивный момент, мол, Латвия справляется со своими обязательствами перед НАТО на "отлично", выделяя на оборону 2% от ВВП, и этот факт не остался без внимания основного партнера и союзника по НАТО США.

Видео с этими кадрами было опубликовано журналистом немецкого издания "Шпигель" (spiegel.de).