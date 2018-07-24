Эксклюзив |

Живущий в США участник программы по созданию военного отравляющего вещества “Новичок” Вил Мирзаянов считает себя частично виновным в отравлении людей этим веществом в Британии. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom.

"Я участник этой программы и ,конечно, во всем этом есть моя вина. Я не отрицаю. Я участвовал в преступном бизнесе, в преступном деле. Конечно, я мог отказаться от этого, не делать этого, но увы, что сделано, то сделано. Я признаю свою вину. Как в отравлении Скрипалей, так в отравлении этой пары в Эймсбери, есть доля моей вины. Теперь я стараюсь, каким-то образом своими выступлениями и своей книгой, помочь людям и предупредить о возможных новых химических атаках", - признался Мирзаянов.

Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Между тем утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре после этого пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.