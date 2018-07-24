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12 августа в концертном зале Дзинтари состоится традиционный гала-концерт уже 14-го международного музыкального фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" - яркая кульминация музыкального праздника, подаренного Юрмале Инессой Галанте. Зрителей ждет всплеск положительных эмоций, которые будут вызваны разнообразием музыкальных выступлений: в этот вечер на сцену концертного зала поднимутся латвийские и зарубежные звезды наряду с юными талантами – лауреатами конкурса "Таланты Инессы Галанте".

Только на концерте "Galā Galante" у слушателей будет уникальная возможность услышать звёздный состав исполнителей и музыкантов: солистов Латвийской национальной оперы, заслуживших признание как профессиональных музыкальных критиков, так и публики, – Раймонда Браманиса, Михаила Чульпаева и Юриса Визбулиса, которые объединили свои голоса и харизму в музыкальном коллективе Tenoru Trio; выдающегося латвийского контратенора Сергея Егерса, остроумного и харизматичного Интарса Бусулиса и, безусловно, саму Инессу Галанте, а также завораживающее меццо-сопрано из России Олесю Петрову и легендарного российского джазового пианиста Даниила Крамера.

В качестве специальных гостей на гала-концерте впервые выступят: популярный итальянский певец Джованни Кoстелло и артистичный баритон из Австрии Мартин Ахрайнер. Так, напрмиер, Джованни Кoстелло, обладающий невероятным шармом и чарующим голосом, покоритель женских сердец и любимец публики во всем мире в своей неповторимой манере исполнит известные итальянские хиты и баллады от Карузо до Челентано. В свою очередь выступление солиста Венской оперы Мартина Ахрайнера на фестивале станет открытием для латвийской публики. «Мартин способен вытянуть самые низкие и высокие ноты в своем диапазоне, и делает это невероятно профессионально, изысканно и филигранно», - так описали вокальные возможности австрийского баритона в одной из крупнейших газет США "The New York Times".

Неотъемлемая составляющая музыкального праздника Инессы Галанте - Фестивальный оркестр под руководством его бессменного дирижера Экхарта Вицика (Германия), в котором специально для фестиваля объединились одни из лучших профессиональных музыкантов Латвии. Программа "Galā Galante" также включает в себя выступления лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте", – музицируя как соло, так и вместе с выдающимися музыкантами, юные дарования в очередной раз приятно удивят слушателей своим растущим мастерством, заставят улыбнуться и гордиться талантливым подрастающим поколением нашей страны. Как и предыдущие годы, программа "Galā Galante!" порадует зрителей массой приятных и неожиданных сюрпризов.

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