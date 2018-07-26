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Работорговцы пользуются плачевной финансовой ситуацией латвийцев, предлагают хороший заработок и заманивают за границу. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала национальный координатор по вопросам предотвращения торговли людьми Ласма Стабиня и юрист организации "Убежище "Надежный дом"" Гита Мирушкина.

"За последние четыре года 84 жителя Латвии были идентифицированы жертвами работорговли. Торговцы людьми и вербовщики активно пользуются человеческой уязвимостью и доверчивостью молодых девушек из детских домов. Молодые люди прикидываются влюбленными, а в результате жизни этих девушек заканчиваются самым худшим кошмаром проституции", - заявляет Стабиня.

По словам эксперта, чаще всего именно мужчины становятся жертвами трудовой эксплуатации, поскольку крайне редко обращаются за помощью.

"По данным Государственной инспекции труда в прошлом году в Латвии были выявлены 1402 персоны, которые работали без рабочего договора и регистрации. Если говорить о трудовой эксплуатации, то в эти сети чаще всего попадается сильный пол. Мужчины ориентированы на заработок для семьи, поэтому согласны на любой хорошо оплачиваемый труд. Плюс у них особая специфика, ведь они не признаются и не расскажут, что оказались жертвами обмана. Считают сами себя виноватыми и самостоятельно борются с этой проблемой. До мужчин сложно достучаться, чтобы помочь, так как они просто не принимают эту помощь", - призналась Мирушкина.

Как ранее сообщалось в ежегодном докладе Госдепартамента США "О борьбе с торговлей людьми", правительство Латвии не полностью ввело минимальные стардарты по борьбе с торговлей людьми, но предпринимает для этого усилия.

Как отмечается в докладе, по сравнению с предыдущим периодом, Латвия продемонстрировала большое старание, в том числе больше пострадавших получило возможность участвовать в государственной программе помощи, а агентства по трудоустройству обязали обеспечивать пострадавших по крайней мере минимальной зарплатой. Также в Кодекс административных нарушений были внесены нормы по защите тех, кого вынуждают совершать преступления.