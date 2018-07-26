Эксперты: латвийцы в отчаянии становятся жертвами работорговцев (12)
Работорговцы пользуются плачевной финансовой ситуацией латвийцев, предлагают хороший заработок и заманивают за границу. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала национальный координатор по вопросам предотвращения торговли людьми Ласма Стабиня и юрист организации "Убежище "Надежный дом"" Гита Мирушкина.
"За последние четыре года 84 жителя Латвии были идентифицированы жертвами работорговли. Торговцы людьми и вербовщики активно пользуются человеческой уязвимостью и доверчивостью молодых девушек из детских домов. Молодые люди прикидываются влюбленными, а в результате жизни этих девушек заканчиваются самым худшим кошмаром проституции", - заявляет Стабиня.
По словам эксперта, чаще всего именно мужчины становятся жертвами трудовой эксплуатации, поскольку крайне редко обращаются за помощью.
"По данным Государственной инспекции труда в прошлом году в Латвии были выявлены 1402 персоны, которые работали без рабочего договора и регистрации. Если говорить о трудовой эксплуатации, то в эти сети чаще всего попадается сильный пол. Мужчины ориентированы на заработок для семьи, поэтому согласны на любой хорошо оплачиваемый труд. Плюс у них особая специфика, ведь они не признаются и не расскажут, что оказались жертвами обмана. Считают сами себя виноватыми и самостоятельно борются с этой проблемой. До мужчин сложно достучаться, чтобы помочь, так как они просто не принимают эту помощь", - призналась Мирушкина.
Как ранее сообщалось в ежегодном докладе Госдепартамента США "О борьбе с торговлей людьми", правительство Латвии не полностью ввело минимальные стардарты по борьбе с торговлей людьми, но предпринимает для этого усилия.
Как отмечается в докладе, по сравнению с предыдущим периодом, Латвия продемонстрировала большое старание, в том числе больше пострадавших получило возможность участвовать в государственной программе помощи, а агентства по трудоустройству обязали обеспечивать пострадавших по крайней мере минимальной зарплатой. Также в Кодекс административных нарушений были внесены нормы по защите тех, кого вынуждают совершать преступления.
Безработица уменьшается!
Количество свободных рабочих мест увеличивается!
Средняя заработная плата растёт!
Латвии исполняется 100лет!
Только что прошел лучший праздник песни за всю историю!
Общество обьединяется!
Отчего отчаяние, от успеха?
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Не очень понимаю о какой помощи говорит эта женщина? Надо просто выговориться и это поможет?Не понимаю также почему речь идёт только об уехавших "рабах"? У нас в стране львиная доля работодателей явл.рабовладельцами и никакой управы на них нет. В стране не работают законы, а те, кот.работают на их стороне!
Работникам не платят, вешают какие-то мифические долги/косяки, каждый раз заработанное надо выбивать с кровью. Люди находятся в постоянном стрессе и не знают как выжить! Доказать случаи мошенничества и аферизма невозможно! Полиция такими делами не занимается, а суды стОят непомерных денег/времени/здоровья и не факт, что ты сможешь вернуть хотя б свои ср-ва. Аферюги обложены юристами, у них большая мошна, кругом связи-щупальца, им по хрену на время и маленькому человеку их не победить. У него не хватает сил/денег "на прожить" и он не может себе позволить выделять всё своё время и последнее копьё на борьбу с мошенниками.