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Количество пластикового мусора в Латвии только увеличивается, из-за чего гибнут птицы. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал орнитолог и член правления Латвийского фонда птиц Карлис Миллерс.

"Я могу сказать, что количество пластикового мусора заметно увеличивается, и это является актуальной проблемой. В первую очередь страдают породы птиц, которые обитают рядом с человеком и питаются из мусорников или помоек. Они едят всё, что попадается, в том числе и пластиковые упаковки", - сказал орнитолог.

По его словам, недавно на озере Разнас погибло много чаек.

"Две недели назад были на озере Разнас, где гнездятся серебристые чайки. В начале мы не поняли, что там произошло: одна, две, три мертвые птицы. В основном это были взрослые особи, а не птенцы, которые могли погибнуть по разным причинам. Мы осмотрели этих птиц, никаких ранений не было, а вот около желудка обнаружили странные пятна. Кругом валялся пластик, поэтому, скорее всего, причиной гибели птиц стали именно полиэтиленовые мешки и упаковки. Птицы наелись мусора, и их желудок просто не выдержал", - сказал Миллерс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, с 2019 года в магазинах будет запрещено использовать бесплатные полиэтиленовые пакеты - это предусмотрено одобренными сегодня правительством поправками к закону об упаковке.

Фото: pixabay.com