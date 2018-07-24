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Если бы люди читали больше книг, а не ругались в соцсетях, то вопроса о значимости 9-го мая вообще не возникало. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политический эксперт, журналист, публицист Марис Зандерс.

"Я уже много лет говорю о том, что 9 мая — это большой праздник. Хотя я считаюсь ястребом по отношению к России и не стесняюсь этого. Но если бы люди больше читали книги, а не ругались в интернете, то они бы понимали, что для России и людей, которые чувствуют с ней связь, 9 мая является большим праздником. И нечего тут дергаться. Мне вообще непонятны все эти разговоры. Столько людей погибло! Ведь праздник, что все это закончилось. И каждый год поднимается это вопрос... Это все из-за нехватки философского образования", - сказал он.