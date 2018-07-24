Демограф: Латвия пустеет из-за нежелания семей иметь второго ребенка (8)

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Эксклюзив | 24 июля 2018 года, 18:17

Основная проблема демографии в Латвии заключается в нежелании семей иметь второго ребенка. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал демограф, профессор Латвийского университета, член совета по демографии при кабинете министров и доктор экономических наук Петерис Звидриньш.

"Мы ожидали спад рождаемости. После 2007 года наблюдалось снижение численности женщин репродуктивного возраста, то есть число потенциальных матерей подверглось сокращению. Дальнейшие перспективы не обнадеживают. Пассивная демографическая политика после получения независимости дала очень резкое снижение рождаемости. Такого мы не наблюдаем ни в одной стране", - признался Звидриньш.

По его словам, спад рождаемости, который начался около 25 лет назад, изменить очень сложно.

"В конце прошлого столетия, за год, на свет появилось новорождённых вдвое меньше, нежели в конце 80-х годов. И этот спад, который происходил 25 лет, мы никак не можем поправить. В нашей стране основная проблема - рождение второго ребенка. Я всегда ратовал за то, что нужно более активно подходить к регулированию процессов народного населения. Но новое правительство отказалось заниматься демографическими вопросами, поскольку считает, что это личное дело семьи", - сказал демограф.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
Какой второй1 час назад
Тут одного не прокормить . Европа называется, пашешь сутками чтоб оплатить камуналки .
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Крыса1 час назад
Ого доктор экономических наук? Тогда если с демографией не справиться тогда может попробовать экономику вылечить? :(
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Charly1 час назад
А как же так, ведь Валентин Еремеев из Зеленой партии недавно заявил, что, цитирую, "у мужчины уже в возрасте 27 лет должен быть ребенок, у женщины - в возрасте 23 лет". Что же почти никто не прислушивается к его указаниям? Немедленно ввести санкции за бездетный образ жизни и признать чайлд-фри сумасшедшими, как в России!
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