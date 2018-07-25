Эксклюзив |

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - солист и директор Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", народный артист России Григорий Ковалевский и член Попечительского совета фестиваля "Балтийские музыкальные сезоны", а также член Совета банка Rietumu Александр Гафин.

Речь пойдет о фестивале классической и симфонической музыки "Балтийские музыкальные сезоны", который начался в Юрмале 16 июня и продлится 8 сентября.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.