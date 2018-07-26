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Лесные пожары почти всегда случаются по вине человека. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал член правления предприятия Rīgas meži Юрис Бушкевицс. При этом он отметил, что найти виновных в поджоге практически невозможно.

"В 99,9% случаев виновен человек. Мы с уверенностью заявляем об этом, так как видим очаги возгорания, которых, как правило, всегда несколько. Это все умышленные поджоги. Такая практика особенно распространена в рижских районах. Сложно представить какие цели преследуют злоумышленники, но я думаю, что это месть. Допустим, мы кому-то не дали разрешение на вырубку леса. Многие ведь просто без спроса берут дрова. Мы стараемся их отлавливать, но на следующий день наши леса поджигают", - пояснил Бушкевицс.

Он подчеркнул, что доказать причастность человека к поджогу крайне сложно.

"Несколько лет назад нам удалось сфотографировать молодого человека, который пытался поджечь лес. В суде его адвокат смог доказать, что парень на фотографии ничего не поджигает, а наоборот – тушит спичку", - рассказал специалист.

Напомним, как ранее писал Mixnews.lv, пожары в лесах и на торфяниках в Валдгалской волости распространились на территорию более тысячи гектаров. За пределами периметра территории пожара в лесу было обнаружено семь очагов огня, что свидетельствует о злонамеренном поджоге.

Фото: pixabay.com