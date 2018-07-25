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Пожар под Талси является безусловной потерей природных богатств, но не экологической катастрофой. Такое мнение в интервью на радио Baltkom высказала ведущий следователь факультета географии и наук о земле Латвийского университета, почетный член Латвийской ассоциации торфа и доктор географических наук Лаймдота Калниня.

"В Латвии для образования торфа особенно хорошие условия. 10 тысяч лет назад на нашей территории не было ни одного болота, а сейчас они занимают площадь размером в 6800 квадратных километров. Это лето по-настоящему жаркое, поэтому торф и горит. Это проходит не только у нас в стране, но и в Европе. Конечно, это серьезная потеря ресурсов и природного богатства, но не экологическая катастрофа. Наши люди сумеют победить этот пожар", - заверила она.

По словам Калнини, причиной возгорания торфа могла стать и жаркая погода, не обязательно поджог.

"Я надеюсь, что наш человек не такой злой, чтобы специально устраивать поджог. Скорее всего, это произошло от перегрева прошедшей техники, хотя сейчас так жарко, что торф мог и самовозгораться", - заявила Калниня.

Как сообщалось, Латвия остро нуждается в технической поддержке в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости. Сегодня в тушении пожара начнет участвовать вертолет из Белоруссии. Пожар на торфяном болоте начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес.

Фото: Артурс Андрейс Бломкалнс/Госполиция