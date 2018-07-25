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Лесные пожары в Греции не угрожают латвийским туристам. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава латвийского и балтийского бюро международного туристического оператора Tez Tour Константин Пальгов.

«Греция — любимое направление не только латвийцев, но и всех европейцев. Нынешняя ситуация достаточно волнительная для путешественников, которые уже там, и для тех, кто туда только поедет. Обычно турист из Латвии отправляется на греческие острова и полуостров Пелопоннес. Огонь эти места не затрагивает, острова находятся в более чем четырех часах езды от пожара. Ничего туристам не угрожает», - пояснил Пальгов.

Он отметил, что из-за установившей жаркой погоды в Латвии, сейчас наблюдается отток туристов.

«Мы корректируем наши туристические программы. В прошлом году в Европе повсеместно шли дожди, поэтому отельный бизнес заработал много - люди уезжали к морям. В этом году все кардинально изменилось. Отток туристов будет, но все уже к октябрю наверстают. Отели откроют бархатные сезоны, и гостиницы будут загружены», - рассказал Пальгов.

В Греции, где в лесных пожарах погибли десятки человек, объявлен трехдневный траур. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 77 человек.