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В Салацгриве прошел трехднейвный фестиваль Positivus. Уже в 11-й раз приморский городок собрал тысячи любителей музыки, которые перемещались от одной сцены к другой, чтобы послушать как зарубежных артистов первой величины, так и местных, не менее любимых исполнителей.

Занавес фестиваля в воскресенье опускал Ник Кейв – великий и ужасный австралиец, придумавший собственную вселенную рок-музыки и давно ставший классиком. Аккомпанировали Кейву его вечные спутники – группа The Bad Seeds.

Mixnews делится заметками на полях, которые были сделаны во время выступления Кейва.

Посмотреть Ника Кейва пришли все. То ли потому, что Кейв – далеко не частый гость в наших краях, то ли потому, что его музыка по-прежнему актуальна, а не просто "вспомнить молодость" - на концерт австралийца собрались представители трех, если не четырех поколений. Такого не было даже на хэдлайнере Positivus-2016 Игги Попе, который в творческом смысле – больший ветеран, чем Кейв.

Это выступление не было фестивальным. Ник Кейв и The Bad Seeds отыграли полноценный двух-с-лишним-часовой концерт, в котором было все: галоп из одного угла сцены в другой, устный и физический контакт с публикой, испуганные и счастливые дети, крики, плевки, слезы и впечатляющий бис с толпой поклонников на сцене – даже если это происходит на каждом выступлении Кейва, ему удалось убедить всех, что этим вечером все только "for Latvia".

Кейв не "выезжает" на всеми любимых хитах. Одна из особенностей Ника Кейва – ровная творческая биография. В ней нет ярко выраженных коммерческих прорывов, лучшим альбомом с одинаковым успехом можно назвать как первую пластинку 1984 года, так и последнюю двухлетней давности. Все это характеризует и его концерты. Ниже приведен плэйлист выступления Кейва на Positivus, наглядно показывающий, что он не избегает ни одного этапа своего творчества, как, впрочем, и не выделяет ни один из них.

Кейв был не только серьезным, но и смешным. Львиную долю выступления Кейв провел у самого края сцены, заглядывая в глаза публике в первых рядах и как бы адресуя им строчки из своих песен. В зависимости от текста (конечно же, не без ругательств) и реакции поклонников, возникали довольно комичные ситуации. А еще один каламбур продиктовала сама жизнь: в песне "Jubilee Street" есть строчка "When they shut her down the Russians moved in" ("Когда ее пристрелили, пришли русские"). После нее последовала пауза, во время которой по толпе прокатился смешок.

Плэйлист. Ну, и напоследок обещанный список песен, которые Ник Кейв и компания исполнили в Салацгриве (в скобках указано название альбома и год его выхода). Для тех, кто хочет снова пережить этот концерт в домашних условиях.

Jesus Alone (Skeleton Tree, 2016) Magneto (Skeleton Tree, 2016) Do You Love Me? (Let Love In, 1994) From Her To Eternity (From Her to Eternity, 1984) Loverman (Let Love In, 1994) Red Right Hand (Let Love In, 1994) Into My Arms (God Is in the House, 1997) Shoot Me Down (Nocturama, 2003) Girl in Amber (Skeleton Tree, 2016) Tupelo (The Firstborn Is Dead, 1985) Jubilee Street (Push the Sky Away, 2013) The Weeping Song (The Good Son, 1990) Stagger Lee (Murder Ballads, 1996) Push the Sky Away (Push the Sky Away, 2013) City of Refuge (Tender Prey, 1988) Rings of Saturn (Skeleton Tree, 2016)

О том, кто еще выступил на Positivus в этом году, можно почитать здесь.

Текст: Андрей Лешкевич