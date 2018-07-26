Политолог: Вейонис мог бы высказаться о пожаре, но он выбрал отпуск (22)

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Эксклюзив | 26 июля 2018 года, 11:32

Президент и премьер-министр Латвии не должны были одновременно уходить в отпуск во время масштабного пожара под Талси. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

"Ситуация с пожаром не такая уж трагичная, она более ли менее держится под контролем. Но все равно и премьер, и президент не должны были одновременно уходить в отпуск. Это вопрос уже даже не о ситуации, а осторожности в случае возникновения каких-то экстраординарных ситуаций. Один из них должен быть здесь. Если говорить о самом пожаре, то он не угрожает государству", - сказал политолог.

Он добавил, что президент в связи с пожаром мог бы сделать какие-либо заявления, чтобы поправить уровень доверия граждан.

"Если говорить о рейтинге президента, то он, прежде всего, связан с его публичными выступлениями. Вейонис мог бы его поправить, если бы по крайней мере нашел возможность высказать свое мнение по поводу пожара. Поддержать хотя бы тех людей, которые действительно борются с огнем в поте лица", - отметил Розенвалдс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, пользователи соцсетей обрушились с критикой на президента Латвии Раймонда Вейониса и премьер-министра Мариса Кучинскиса за то, что те отправились в отпуск, несмотря на сильный пожар на торфяниках под Талси, который тушат уже более семи дней.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 22
Путлер3 часа назад
Какой же ты всё же вселенский идиот,жалко что ты не можешь включить мозг,ты ведь на нём сидишь.
14
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Так3 часа назад
В России постоянно что-то горит, тонет и падает, страна ведь большая, несоблюдение правил и инструкций там не только не порицается, а наоборот, называется "лихостью", и "широтой русской души", если Путин будет отвлекаться по каждому такому поводу, то расеяне его скоро потеряют, сгорит на работе, у них ведь есть нечто вроде "Юрьевого дня", когда однажды в году они могут задать вопрос ВВП по наболевшему, ну канализации нет например, дороги к поселку, и он быстро все решает, к стыду глав администрации этих районов, за что его и любят безмерно...
3
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Саня3 часа назад
Путлер в таких случаях просто исчезает.
Залупорожий карлик думает, что, если он засунул свою ботоксную рожу в трёхлитровую банку с брагой на неделю-другую, он спрятался от проблем и народа.
32
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