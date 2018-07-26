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Президент и премьер-министр Латвии не должны были одновременно уходить в отпуск во время масштабного пожара под Талси. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

"Ситуация с пожаром не такая уж трагичная, она более ли менее держится под контролем. Но все равно и премьер, и президент не должны были одновременно уходить в отпуск. Это вопрос уже даже не о ситуации, а осторожности в случае возникновения каких-то экстраординарных ситуаций. Один из них должен быть здесь. Если говорить о самом пожаре, то он не угрожает государству", - сказал политолог.

Он добавил, что президент в связи с пожаром мог бы сделать какие-либо заявления, чтобы поправить уровень доверия граждан.

"Если говорить о рейтинге президента, то он, прежде всего, связан с его публичными выступлениями. Вейонис мог бы его поправить, если бы по крайней мере нашел возможность высказать свое мнение по поводу пожара. Поддержать хотя бы тех людей, которые действительно борются с огнем в поте лица", - отметил Розенвалдс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, пользователи соцсетей обрушились с критикой на президента Латвии Раймонда Вейониса и премьер-министра Мариса Кучинскиса за то, что те отправились в отпуск, несмотря на сильный пожар на торфяниках под Талси, который тушат уже более семи дней.

Фото: flickr.com/saeima