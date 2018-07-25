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Джохар Дудаев не был героем, а улица его имени в Риге - это позор для города. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал российский журналист Андрей Бабицкий, комментируя дискуссии о переименовании улицы.

"Я знаю про улицу Джохара Дудаева в Риге. И это позор. Он не был героем! Он вверг свой народ в кромешные беды, кровопролитие. Вина за ситуацию в Чечне в значительной мере лежит на Дудаеве, он ее делит с Ельциным. Коме всего, гордиться лидером этно-сепаратистского движения, которое подпирало права русскоязычного меньшинства в Чечне, не очень дальновидно. Хотя, понятно, почему это происходит в Балтийских странах", - сказал он.

Улица Джохара Дудаева получила свое нынешнее название в 1996 году, после ликвидации Дудаева. Вопрос о переименовании улицы Дудаева в Риге поднимался неоднократно, однако пока эти попытки не увенчались успехом.

Фото из Wikipedia.org