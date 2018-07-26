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Популистские и утопические идеи партии KPVL.LV Артусса Кайминьша все больше поддерживает латвийский народ, что опасно, заявил в эфире радио Baltkom политолог Кристиан Розенвалдс.

"Большая поддержка Кайминьша показывает, что по большому счету, такие идеи, а многие из них очень нереальны или просто утопические, сейчас будут все больше заходить в массы. "Упростить правительство", "Чем меньше министров, тем лучше для народа" — это такие лозунги, которые нашему уставшему народу нравятся. И на самом деле — это очень опасно, потому что здравый смысл или трезвость избирателя — она исчерпана. Это пугает больше всего", - сказал Розенвалдс.

По словам политолога, если делать выбор между старыми партиями и новыми политическими силами, то именно Кайминьш является одним из ярких представителей новых партий, который все время на слуху.

"Другим в популизме Кайминьша и его соратников перепрыгнуть будет очень трудно. Данная повестка дня и такая большая поддержка опрошенных Кайминьша показывает ту тенденцию, которую я больше всего и боялся на этих выборах. То, что есть такие политические силы — это не новость. Новость в том, что они имеют настолько большую поддержку. Есть люди, которым, чем хуже, тем лучше или если не лучше, то хоть веселее", - сказал политолог.

Как сообщалось, самый большой рост рейтингов в июле продемонстрировала партия Кайминьша KPV LV, которая обогнала партийное объединение "Для развития/За!" и национальное объединение, свидетельствуют результаты опроса агентства SKDS по заказу Латвийского телевидения.