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В пятницу вечером можно будет наблюдать за самым длинным лунным затмением 21 века. Об этом в интервью на радио Baltkom рассказал исследователь института астрономии ЛУ, доктор педагогических наук Илгонис Вилкс.

"Полное затмение Луны - это очень красивое явление, пусть и регулярное. В этот раз Луна будет проходить по своему самому длинному пути. По сравнению с предыдущими это будет самым длинным затмение. Все начнется с захода солнца, где-то 21:45. Лучше всего наблюдать полную фазу Луны, около 22:30, когда она полностью войдет в земную тень и станет красной. Будем надеяться, что это будет действительно "кровавая" Луна", - сказал астроном.

По словам эксперта, лунное затмение никак не влияет на человека - это все самовнушение.

"Никакого особого влияния на человека затмение Луны не оказывает. Это все самовнушение. Если мы хотим видеть какие-то связи между событиями – мы их видим, если не хотим, то мы их пропускаем. Вот и все", - отметил Вилкс.

Ранее Mixnews.lv писал, где лучше всего наблюдать за полным лунным затмением.

Фото из Flickr/School of Earth and Space Exploration Arizona State University