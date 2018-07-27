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Для наблюдения за полным лунным затмением и противостояние Марса стоит выбрать правильный ракурс. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал исследователь института астрономии ЛУ, доктор педагогических наук Илгонис Вилкс.

"Я выбрал отличное местечко на берегу реки Лиелупе, где хорошо виден горизонт, поскольку вначале Луна будет очень низко. Люди, которые будут в городе, из-за деревьев и домов могут ее просто не увидеть. Надо найти место, где восточно-южная сторона открыта. Со стороны Юрмалы и Видземе видно не будет. Подходит берег озера Балтезерс, реки Даугава и Лиелупе, а также можно наблюдать с крыш многоэтажек", - посоветовал Вилкс.

Ученый напоминает, что на небе можно будет увидеть два красных светила.

"Каждые 15-17 лет Марс и Земля сближаются на самую близкую дистанцию, на 56-57 миллионов километров. Марс очень яркая планета, поэтому если вы вдруг увидите еще одно очень красное светило – знайте, что это не звезда", - заявил Вилкс.

Противостоянием называется в астрономии максимальное сближение двух небесных объектов, когда на одной прямой оказываются их центры, а Земля при этом находится между планетой и Солнцем.

Марс, во время великих противостояний, выделяется яркой красно-оранжевой окраской и становится ярче Юпитера, уступая в блеске только Солнцу, Венере и Луне.

Фото из Flickr/ryoichi