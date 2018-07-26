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С 27 по 29 июля в Даугавгривской крепости пройдет третий по счету фестиваль Komēta.

Komēta - это культурный и музыкальный фестиваль под открытым небом с живой и электронной музыкой, современным цирком, кино, мастер-классами, лекциями, выставками и перформансами. В этом году трехдневная программа будет сфокусирована на художественных и культурных процессах, которые поощряют сотрудничество, самоорганизацию и образование новых инициатив.

Один из организаторов Komēta Давис Канепе стал героем программы DAVAJ на радио Baltkom. Он рассказал, что Даугавгривская крепость стала идеальным местом для проведения фестиваля, который в свою очередь вдохнул в заброшенное место новую жизнь.

"Дело в том, что в культурном центре Kaņepe в Риге нет места для больших мероприятий, внутри мы можем разместить 100-120 человек, еще 200 в саду. Хотелось сделать что-то побольше. Мы встретились с активистами из района Болдерая, и я впервые побывал в Даугавгривской крепости, это было четыре года назад, в октябре. А уже в июле прошел первый фестиваль. Мы сразу поняли, что это такой же концепт, как и на улице Сколас (в культурном центре Kaņepe - Mixnews) - заброшенное место, которым никто не интересуется и которое можно спасти. Очень здорово, что там много природы, полчаса от центра Риги, а ощущение, как будто где-то далеко", - рассказал Канепе.

По его словам, с осени по весну крепость по-прежнему пустует, однако с приходом фестиваля государство обратило на нее внимание.

"В остальное время, кроме лета, крепость так и стоит, но группа активистов из Bolderaja Group рассказала, что за это время туда стало приезжать в три раза больше туристов. Нам удалось добиться того, что этим местом заинтересовалось Министерство культуры. Раньше оно было в лабиринте бюрократии: одни не хотят, другие хотят, но не могут, потому что первые не хотят и так далее. Это настолько большой объект, что никто не хочет просто так за него браться", - рассказал Канепе.

У Komēta своя политика в отношении рекламы на фестивале. Организаторы стараются, чтобы ее было как можно меньше и она была ненавязчивой, рассказал Канепе.

"Мы начали этот фестиваль с манифеста, его можно почитать на нашем сайте. Суть в том, что мы не хотим поддерживать традицию коммерции, когда приезжает одна звезда и все покупают билеты ради нее, а на остальное всем все равно. Или, например, я был на городском фестивале в Цесисе. Отличный город, но там напротив сцены был большой баннер Philip Morris. Государство, вроде как, борется с курением, но на государственном фестивале – огромная реклама сигарет. Наш фестиваль – это чистая зона, чтобы побыть вместе, никакой рекламы", - заявил Канепе.

При этом, по его словам, у фестиваля есть спонсоры, однако они принимают позицию фестиваля.

"У нас есть спонсоры, но это совсем иной подход к этому. Если я читаю новости и меня бомбят рекламой, то я в этот магазин точно не пойду. И мы ищем таких спонсоров, которые понимают, что это не работает так, что они дают нам свой бренд и он у нас везде. Мы работаем с маленькими предпринимателями, они все что-то дают, но не просят, чтобы там были их большие банеры", - сказал Канепе.

Традиционно в последний день фестиваля Komēta (воскресенье) вход на него будет бесплатным. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля.

Целиком выпуск программы DAVAJ с Дависом Капене и организатором фестиваля камерной музыки Sansusī Армандом Силиньшем можно посмотреть здесь:

Фото: facebook.com/festivalskometa