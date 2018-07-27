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Президент России Владимир Путин никогда бы не выбрал в качестве площадки для переговоров город Ригу. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, комментируя встречу президентов США и РФ в Финляндии.

"Встречу глав США и России невозможно представить в Риге. Хельсинки - это традиция. Этот город никого не раздражает, в отличие от Риги. Путин бы в Ригу, наверное, и сам не поехал, потому что у нас отношения с Россией никакие. Ни Рига, ни бывшие страны СССР, тем более те, которые недружелюбны к России, не смогли бы принять этот саммит. Латвия бы Путину еще и визу не дала", - сказал Юрканс.

Он добавил, что для проведения таких встреч с лидерами крупных держав в Латвии нет должного политического климата.

"Когда-то в день рождения президента Франции Жака Ширака ходили разговоры, что он приедет в Латвию. Но такого не случилось. Политический климат здесь не тот. Он не способствует таким героическим поступкам", - заключил Юрканс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото из Flickr/Việt Quốc