Экс-министр: Путин бы никогда не провел саммит в недружелюбной Риге (19)

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Эксклюзив | 27 июля 2018 года, 08:07

Президент России Владимир Путин никогда бы не выбрал в качестве площадки для переговоров город Ригу. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, комментируя встречу президентов США и РФ в Финляндии.

"Встречу глав США и России невозможно представить в Риге. Хельсинки - это традиция. Этот город никого не раздражает, в отличие от Риги. Путин бы в Ригу, наверное, и сам не поехал, потому что у нас отношения с Россией никакие. Ни Рига, ни бывшие страны СССР, тем более те, которые недружелюбны к России, не смогли бы принять этот саммит. Латвия бы Путину еще и визу не дала", - сказал Юрканс.

Он добавил, что для проведения таких встреч с лидерами крупных держав в Латвии нет должного политического климата.

"Когда-то в день рождения президента Франции Жака Ширака ходили разговоры, что он приедет в Латвию. Но такого не случилось. Политический климат здесь не тот. Он не способствует таким героическим поступкам", - заключил Юрканс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото из Flickr/Việt Quốc

Комментарии 19
Не понимаю4 часа назад
Зачем про это говорить, если это никто не собирался делать. А то, что политический климат здесь не тот, это и так известно. Здесь вообще нет климата, а только добрострастное одобрямс.
3
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ёклмн3 часа назад
Да-да-да:)))...Особливо когда она бежала по трапу самолёта,встречая "хозяина" из-за океана...,нарушая все общепринятые нормы дипломатического этикета,соблюдающиеся всеми главами государств при встрече, и при этом унижая по "самое не могу" нашу маленькую страну...Впрочем,таким ,как ты и тебе подобным этого не понять...:)...,ещё не доросли...:)
2
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ммм3 часа назад
Это был позор.
Стыдно....
Настолько низко пасть...
1
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