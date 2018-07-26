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Многие латвийские политики и представители общества, призывающие укрепить позиции государственного языка, сами делают ошибки в устной речи на латышском языке. Об этом в эфире радио Baltkom заявил журналист и публицист Марис Зандерс.

"Это старая история о том, что надо начинать с себя. Посмотримте, на каком неправильном латышском говорят сами латыши. Все такие патриоты, что не дай бог. Обобщать, конечно, нельзя, но очень многие хардкор-патриоты постоянно говорят "давай", "точно" и так далее. Ну так надо подавать пример другим, самим говорить на правильном языке. А то депутаты в парламенте поднимаются на трибуну, а там такие конструкции предложений, которых вообще нет в латышском языке. Если ты что-то требуешь или кого-то к чему-то призываешь, то надо начинать с себя", - сказал Зандерс.

При этом он отметил, что может быть необъективным, так как "вырос в семье филологов".

Напомним, 17 июля правительство приняло подготовленный Министерством культуры информационный доклад "План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции на 2019-2020 годы".

Как отмечает Latvijas avīze, план был принят, но с существенными изменениями идеологических установок. Так, ведомство отказалось от названия, в котором присутствовало "латышское культурное пространство", предложив вместо него "национальное культурное пространство".

Слово "латышский" теперь относится только к диаспоре, отмечает издание.