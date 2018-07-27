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Вовсе неудивительно, что наиболее высоко из правительства в этом году латвийцы оценили министра культуры Даце Мелбарде и министра обороны Раймонда Бергманиса, сказал в эфире радио Baltkom политолог Филипп Раевский. По его словам, в ведомствах упомянутых министров было все налажено еще до их прихода.

"Министр культуры просто должен раздавать деньги правильным людям. Тогда его никто не будет критиковать. А нынешнему министру обороны Раймонду Бергманису просто досталось очень хорошее наследство", - отметил политолог.

По его словам, высокий рейтинг не у самого министра обороны, а у армии, которую на данный момент просто возглавляет Бергманис.

"Давайте посмотрим на самые популярные институты Латвии - среди них церковь, СМИ и армия. Вооруженные силы одна из самых значимых сфер государства. Люди им доверяют. 20 лет назад, когда еще существовал призыв, солдаты в армии стрелялись, заканчивали жизнь самоубийством. Министры из-за этого теряли свои посты. Был страшный бардак. Все знали, что в Латвии армия на самом последнем месте. Но сейчас все по-другому. Она набрала престиж. И если у армии начнет падать рейтинг, то министру конец", - заключил Раевский.

Напомним, как ранее писал Mixnews, латвийцы дали оценку работе правительства. Из 10 предложенных пунктов, где 1 – это "я очень неудовлетворен", а 10 - "я очень удовлетворен", средняя оценка Кабинета министров составила только 4,1 пункта.