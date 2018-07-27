Политолог объяснил популярность министров обороны и культуры (11)

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Эксклюзив | 27 июля 2018 года, 07:02

Вовсе неудивительно, что наиболее высоко из правительства в этом году латвийцы оценили министра культуры Даце Мелбарде и министра обороны Раймонда Бергманиса, сказал в эфире радио Baltkom политолог Филипп Раевский. По его словам, в ведомствах упомянутых министров было все налажено еще до их прихода.

"Министр культуры просто должен раздавать деньги правильным людям. Тогда его никто не будет критиковать. А нынешнему министру обороны Раймонду Бергманису просто досталось очень хорошее наследство", - отметил политолог.

По его словам, высокий рейтинг не у самого министра обороны, а у армии, которую на данный момент просто возглавляет Бергманис.

"Давайте посмотрим на самые популярные институты Латвии - среди них церковь, СМИ и армия. Вооруженные силы одна из самых значимых сфер государства. Люди им доверяют. 20 лет назад, когда еще существовал призыв, солдаты в армии стрелялись, заканчивали жизнь самоубийством. Министры из-за этого теряли свои посты. Был страшный бардак. Все знали, что в Латвии армия на самом последнем месте. Но сейчас все по-другому. Она набрала престиж. И если у армии начнет падать рейтинг, то министру конец", - заключил Раевский.

Напомним, как ранее писал Mixnews, латвийцы дали оценку работе правительства. Из 10 предложенных пунктов, где 1 – это "я очень неудовлетворен", а 10 - "я очень удовлетворен", средняя оценка Кабинета министров составила только 4,1 пункта.

Комментарии 11
Вот это новость!4 часа назад
Они оказывается популярны? Наверное, в очень узких кругах.))))
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НАДЕЖДА3 часа назад
О, египетская богомышь!
Да всё проще!
Культура, с вытекающими песнями/плясками единственное, что у них более менее получается.
Их душа, т.ск. Поговорку же все знают? Как у латыша хер да душа :)
А оборонка сейчас единственное гарантированное место с з/пл. и соц.пакетом.
Правда и здесь нюансы, как в том анекдоте про пожарных, где работников устраивает и з/пл., и коллектив, а вот когда пожар, так хоть увольняйся.. Ну, вы поняли :)
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Домовой3 часа назад
Угу! Это те две сферы, через которые можно спокойно миллионами списывать бюджетные деньги. Вот например: списывают " на культурное мероприятие " свечки. Бац! Списали сотенку тысяч на их закупку и установку, хотя РЕАЛЬНЫЕ траты МНОГОКРАТНО ниже. Свечки сгорели . И кто сможет после этого подсчитать сколько В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ( а не на бумаге) было на них израсходовано? Так и на многие иные " культурные мероприятия ". Это сейчас самая ходовая статья списания бабла по всей Латвии.
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