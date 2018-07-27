Эксклюзив |

Сотни пассажиров вечером 26 июля застряли в аэропорту "Рига" в ожидании багажа, об этом сообщает очевидица, экс-министр МВД, предприниматель Линда Мурниеце. Как сказано в ее сообщении в Twitter, людям пришлось ожидать багаж больше часа.

"Дорогой аэропорт "Рига"! Если багаж теперь приходится ждать час, то, пожалуйста, обеспечьте гостиницей или по меньшей мере шампанским", - написала Мурниеце.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с выдачей багажа за последние несколько дней.

24 июля аэропорт "Рига" высказал предупреждение компании Havas Latvia, которая занимается наземным обслуживанием airBaltic, поскольку та не смогла обеспечить своевременную выдачу багажа.

В воскресенье, 22 июля, пассажиры получили свой багаж с существенным опозданием, а не через 20 минут после посадки рейса, как предусматривают внутренние правила аэропорта.

Для разрешения ситуации была привлечена служба безопасности аэропорта, которая обеспечила выдачу багажа. В связи со случившемся начато внутреннее расследование, чтобы в дальнейшем такое не повторилось.

Представители аэропорта тогда принесли свои извинения пассажирам, которых затронула эта ситуация.

фото: ShortList Dubai