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То, что именно Белоруссия откликнулась на помощь в тушении масштабного пожара под Талси, а не страны ЕС, удивило некоторых латвийцев. Так в соцсети Twitter пользователи устроили дискуссию о так называемой солидарности европейских стран.

"Солидарность, Европейские ценности...Но, когда надо придти Латвии на помощь в тушении пожара, то откликнулись не страны-участницы ЕС, а Белоруссия, президента которой еще совсем недавно как в самой Латвии, так и по всему ЕС называли диктатором. Как там было? Друг познается в беде?", - пишет пользовательница Эльза.

Solidaritāte, Eiropas vērtības... Bet, kad jābrauc palīgā Latvijai ugunsgrēkus dzēst, tad atsaucas nevis ES dalībvalstis, bet Baltkrievija, kuras prezidentu vēl pavisam nesen gan Latvijā, gan visā ES saukāja par diktatoru. Kā tur bija? Draugus iepazīst nelaimē? https://t.co/GysZUItADL — elza (@elzalatv) 26 июля 2018 г.

Некоторые из участвовавших в дискуссии людей отметили, что здесь все просто - услуги белорусов для Латвии обойдутся дешевле.

Другие отметили, что этот упрек не совсем справедлив, так как горит половина Европы, а ресурсы ограничены, поэтому Латвия принимает помощь от ближайших соседей.

В свою очередь журналист LTV Фредерик Озолс считает, что можно сколько угодно иронизировать по поводу белорусов, но без их помощи не обойтись. Кроме того, страна должна подумать о закупке собственных вертолетов.

"Можно иронизировать про отсталость Беларуси. Только в тушении пожара (там не горит так, как в Швеции) без их вертолета не обойтись. Надо надеяться, что не придется вести какую-то поисковую операцию на море и использовать вертолет для перевозки жерт катастроф. Может быть какой вертолет могли бы приобрести на бюджет столетия Латвии?", - вопрошает журналист.

Var ironizēt par atpalicību Baltkrievijā. Tikai ugunsgrēka dzēšanā (un nedeg kā Zviedrijā!) bez viņu helikoptera nu neiztikt. Jācer, ka nebūs vienlaikus jāveic meklēšanas operāc. jūrā un kādas katastrofas upura transports. Varbūt kādu kopteru varēja no simtgades budžeta nopirkt? — Frederiks Ozols (@incaustum) July 26, 2018

"Конечно, без дотаций России, Беларусь не была бы такой, как сейчас, однако надо вспомнить также, что это государство, с которым Латвия целенаправленно и в течение долгого времени выстраивала хорошие отношения. Это относится как к экономическому сотрудничеству, так и в рамках системы внутренних дел", - напомнил общественный активист Айгар Прусис.

Напомним, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) поместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу предоставить три вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости. Так как ресурсы стран ЕС из-за бушующих в некоторых из них лесных пожаров пока ограничены, запрос был направлен и Белоруссии. Покрывать издержки на получение вертолета от Белоруссии будет Латвия.

Несмотря на использование вертолетов, скорее всего, полностью потушить пожар на торфянике близ Валдгале удастся лишь с приходом осенних ливней, считают в Государственной пожарно-спасательной службе.