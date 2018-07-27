Соцсеть: у Латвии солидарность c ЕС, а помог экс-диктатор Лукашенко (18)

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Эксклюзив | 27 июля 2018 года, 20:41

То, что именно Белоруссия откликнулась на помощь в тушении масштабного пожара под Талси, а не страны ЕС, удивило некоторых латвийцев. Так в соцсети Twitter пользователи устроили дискуссию о так называемой солидарности европейских стран.

"Солидарность, Европейские ценности...Но, когда надо придти Латвии на помощь в тушении пожара, то откликнулись не страны-участницы ЕС, а Белоруссия, президента которой еще совсем недавно как в самой Латвии, так и по всему ЕС называли диктатором. Как там было? Друг познается в беде?", - пишет пользовательница Эльза.

Некоторые из участвовавших в дискуссии людей отметили, что здесь все просто - услуги белорусов для Латвии обойдутся дешевле.

Другие отметили, что этот упрек не совсем справедлив, так как горит половина Европы, а ресурсы ограничены, поэтому Латвия принимает помощь от ближайших соседей.

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В свою очередь журналист LTV Фредерик Озолс считает, что можно сколько угодно иронизировать по поводу белорусов, но без их помощи не обойтись. Кроме того, страна должна подумать о закупке собственных вертолетов.

"Можно иронизировать про отсталость Беларуси. Только в тушении пожара (там не горит так, как в Швеции) без их вертолета не обойтись. Надо надеяться, что не придется вести какую-то поисковую операцию на море и использовать вертолет для перевозки жерт катастроф. Может быть какой вертолет могли бы приобрести на бюджет столетия Латвии?", - вопрошает журналист.

"Конечно, без дотаций России, Беларусь не была бы такой, как сейчас, однако надо вспомнить также, что это государство, с которым Латвия целенаправленно и в течение долгого времени выстраивала хорошие отношения. Это относится как к экономическому сотрудничеству, так и в рамках системы внутренних дел", - напомнил общественный активист Айгар Прусис.

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Напомним, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) поместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу предоставить три вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости. Так как ресурсы стран ЕС из-за бушующих в некоторых из них лесных пожаров пока ограничены, запрос был направлен и Белоруссии. Покрывать издержки на получение вертолета от Белоруссии будет Латвия.

Несмотря на использование вертолетов, скорее всего, полностью потушить пожар на торфянике близ Валдгале удастся лишь с приходом осенних ливней, считают в Государственной пожарно-спасательной службе.

Комментарии 18
Светлана3 часа назад
Даже ридна с недавних пор Украйна, за которую Латвией были вылиты тонны дерьма на Россию, и безвозвратно потерян почти весь российский рынок и транзит, полетела помогать тушить пожар Швеции. Полетела НАД нашей территорией. После такого Мазепина поступка-кидка я никак не могу успокоиться.
А Лукашенко, кстати, разве ЭКС стал диктатор-то?
ЭКСа ему латыши дали за вертолёт? )))
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Коля3 часа назад
Это доказывает что не нужно гнаться за кем то кто на горизонте. Нужно дружить и развивать торговые отношения с соседями. Ну согласитесь как было классно при СССР. Я не имею введу редим советской власти а то что мы все жили как друзья! Давайте попробуем сново?
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alex851 час назад
Вот и учись у белорусов,твои псевдо герои их уничтожали, но белорусы не такие как вы, нацики сраные, помочь всегда готовы, уважение белорусам и благодарность. Да и кстати, сколько ваши уже денег стырили у страны, небось на целую эскадрилью вертолётов хватило бы, а то и на две.:))))))
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