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Для того, чтобы снизить уровень напряжения между общинами в Латвии, необходимо переосмыслить прошлое не только со стороны Советского Союза, но и со стороны самих латышей. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист и публицист Марис Зандерс.

"Я не знаю, почему у нас не акцентируется внимание на том, что сталинские репрессии коснулись представителей разных национальностей. Нет какого-то черно-белого разделения. Хотя я могу это понять, в антропологии есть такое выражение - виктимизация, то есть мы пострадали больше всех. В этом есть некая несправедливость. Еще одна тема - нас оккупировали. А кто же сотрудничал с оккупантами? Судя по тому, что сейчас говорят, складывается впечатление, что все были яростными националистами, а коммунистов не было. Днем они выступали на партсобраниях, а по ночам снимали с рельсов вагоны коммунистов. Что-то я такого не припоминаю. Просто надо честно относиться к своему прошлому. Тогда, может быть, обида и прочее будут выглядеть по-другому. Но это красная тряпка", - сказал Зандерс, добавив, что, по его мнению, в Латвии по-прежнему актуален вопрос люстрации.

Напомним, 17 июля правительство приняло подготовленный Министерством культуры информационный доклад "План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции на 2019-2020 годы".

Как отмечает Latvijas avīze, план был принят, но с существенными изменениями идеологических установок. Так, ведомство отказалось от названия, в котором присутствовало "латышское культурное пространство", предложив вместо него "национальное культурное пространство".

Слово "латышский" теперь относится только к диаспоре, отмечает издание.