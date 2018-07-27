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Девять промышленных альпинистов мыли здание Латвийской национальной библиотеки более месяца. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал один из специалистов Андрей Константинов.

"Нас было 9 человек. Фасадную часть библиотеки мы мыли чуть больше месяца. Работа выдалась непростая, хотя с высоты 78 метров открывался прекрасный вид на Ригу. Стёкол там нет, это нержавейка. При её производстве используют очень много технического масла, а металл потом его выделяет. Именно это масло сильно притягивает грязь. Мы мыли одну сторону, а буквально через неделю, когда снова на нее спускались, она уже была в грязи. Работа давалась сложно, но благодаря хорошей химии всё получилось. Но чистой библиотека будет оставаться недолго, поскольку она уже снова покрывается пылью", - сказал Константинов.

По его словам, альпинист, который не боится высоты – не жилец.

"Высоты бояться надо, даже нам. Тот человек, который не боится, тот не жилец. Всегда надо испытывать хоть малейшее чувство страха и подходить к этому ответственно. Я, например, когда стою на краю многоэтажки всегда хочу сделать шаг назад. Халатное отношение приводит к серьезным неприятностям", - пояснил альпинист.

Фото: flickr.com/Marie-Hélène Cingal