Эксклюзив |

Сегодня, после 15.00 в рамках программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российской писательницей, журналистом, сценаристом, а также лауреатом премии Европейского общества научной фантастики в номинации "Лучший писатель" Анной Старобинец.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/anja.starobinets, Vica Miller::Literary Salons