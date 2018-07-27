АНОНС: на радио Baltkom - российская писательница Анна Старобинец
Эксклюзив | 27 июля 2018 года, 14:00
Сегодня, после 15.00 в рамках программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российской писательницей, журналистом, сценаристом, а также лауреатом премии Европейского общества научной фантастики в номинации "Лучший писатель" Анной Старобинец.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/anja.starobinets, Vica Miller::Literary Salons