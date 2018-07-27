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Латвия готова к полной смене правящей коалиции, считает политический обозреватель, журналист, публицист Сандрис Точс. В интервью радио Baltkom он отметил, что в случае, если коалицию будет формировать "Согласие", большого протеста не будет.

"За два месяца последние результаты рейтингов не поменяются — у правящих партий они останутся такими же или упадут. Сейчас нам надо идти на выборы и сменить власть. Все! Так больше нельзя. И мы готовы к этому. А протестами нас просто пугают. Это может быть агрессивное меньшинство, которые хочет, чтобы люди боялись высказывать свое мнение", - считает он.

Как сообщалось ранее, согласно результатам опроса агентства SKDS по заказу Латвийского телевидения, самый большой рост рейтингов в июле продемонстрировала партия Кайминьша KPV LV ("Кому принадлежит страна"), которая обогнала партийное объединение "Для развития/За!" и национальное объединение.

Самой популярной политической силой в Латвии по-прежнему является "Согласие", за которое готовы отдать голоса 21,4% опрошенных. За СЗК проголосуют 12,4% избирателей, за KPV.LV - 7%, а за VL-TB/LNNK - 6,8%. Следующей в рейтинге идет "Для развития/За!" - 4,4% поддерживающих, за ней следует Новая консервативная партия с рейтингом в 3,9%. Если бы выборы состоялись завтра, то "Новое Единство" получило бы поддержку 2,9% избирателей.