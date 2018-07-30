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Вопрос о недопущении "Согласия" во власть всегда стоял на повестке дня национальных партий и вовсе не из политических соображений, сказал в эфире радио Baltkom политолог Кристиан Розенвалдс.

"Так называемые национальные партии специально создают такую повестку дня для того, чтобы математически исключить партию с поддержкой почти в 30% участвующих в выборах в создании коалиции. У тех же партий, которые находятся у власти сейчас появился шанс продолжать там быть, и это математическая логика, которой они следуют. По большому счету эта позиция циничная, тупиковая, но с нею мы живем уже сколько лет", - сказал Розенвалдс.

Нынешняя кампания против "Согласия" ничем не отличается от той, что было четыре года назад.

"Единственное, что хорошо сейчас, так это то, что до этого у латышских партий не было такого яркого подтверждения такой позиции, то сейчас можно пугать Кремлем и это легче объяснить электорату. Тогда эта кампания имела характер кулуарных разговоров, мол, "мы никогда с ними не пойдем, они радиоактивные, мы только с другими пойдем". Но сейчас ничего не изменилось", - сказал Розенвалдс.

По мнению политолога, так называемая радиоактивность "Согласия" всегда была на повестке дня и не из политических соображений, а потому, что таким образом люди находящиеся у эшелона власти сохраняют себе возможность остаться у "руля".

"Да, может быть сейчас кто-то и останется за бортом, как в данном случае оставили за бортом маленькие партии, но все равно главное ядро осталось то же. Как только появится возможность с "Согласием" что-то создать, тогда необходимость в этом крепком ядре сразу отпадает и тогда не будет такого ядра из СЗК и националов", - считает политолог.

Как сообщалось результаты июльского опроса агентства SKDS свидетельствует о том, что лидером по-прежнему является "Согласие", за ним идет СЗК. Тем временем, самый большой рост рейтингов в июле продемонстрировала партия Кайминьша KPV LV ("Кому принадлежит страна"), которая потеснила партийное объединение "Для развития/За!" и национальное объединение.

Между тем уже все так называемые латышские партии заявили, что не будут сотрудничать с "Согласием".