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На днях в Риге, на перекрестке улиц Чака и Стабу неизвестные оставили запись на асфальте, адресованную мэру Риги Нилу Ушакову с призывом покинуть Латвию. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сам мэр.

"Новые высоты политической культуры. До выборов Сейма ещё более двух месяцев", - написал Ушаков под фотографией с надписью на асфальте "Нил! Убирайся из нашей страны".

Первоначально фотография с данной надписью была выложена на странице Mūsu Latvija в социальной сети Twitter. Пользователи соцсети отреагировали на такой поступок по-разному - кто-то предположил, что на этом участке опять будут проводиться ремонтные работы, некоторые выразили недоумение по поводу целесообразности подобного поступка, а еще один из пользователей выразил сожаление, что запись уже закрашена.

В свою очередь, пользователь Sergey Serhiom заявил, что стал свидетелем данного происшествия.

"Я видел этого урода. Как раз я стоял на этом перекрёстке где-то в 17:40-17:45, и он передо мной написал первое слово из баллончика с краской. Я не разобрал, что это за слово, блин....жаль.....наказал бы козла жёстко. Думал, что это прикол какой-то весёлый. У меня загорелся зелёный свет светофора и этот гадёныш (в светлых джинсах, светлой рубашке, в джинсовой жилетке, седой, короткая стрижка в очках, лет около 50) отошёл на тротуар, я поехал дальше по Чака в центр, спешил. Надо быть бдительней", - написал он.

"К сожалению, уже закрашено", - отметил пользователь Edgars Kalnins.

"Ну вот, теперь опять вскроют асфальт", - предположил пользователь Pauls Asaris.

"Страшно даже представить, каким дауном надо быть, чтобы таким де****м заниматься", - указал Edgars.

"А каким дауном надо быть, чтобы поделиться такой фотографией! Наверное, это показывает уровень их умственных способностей", - написал пользователь 4diena.

"Это надо писать на всех выцветших домах и тогда визуальный облик Риги улучшится", - считает пользователь Juris Līcis.

"Напиши такое про других политиков, моментом найдут и сделают любого крайнего и дадут по полному. И потом еще год будут это в новостях крутить", - пишет Gera Volk.

"Наверняка Домбрава рисовал, пока Дзинтарс стоял на шухере... Возможно, конечно, что и без пьяного Кайминьша не обошлось", - предположил пользователь ILJA.

"Где Pašvaldības policija? Это порча городского имущества, и за это должен быть штраф", - считает Jevgenijs Mdsky.

Tikmēr Čaka un Stabu ielas krustojumā... pic.twitter.com/BkPa4VETWo — Mūsu Latvija (@MusuLatvija) July 26, 2018

Напомним, выборы в 13-й Сейм состоятся в Латвии 6 октября этого года.

Фото: twitter.com/Mūsu Latvija