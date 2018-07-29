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Чем больше международных премий получают писатели из РФ, тем больше вероятность, что за рубежом повысится интерес к российской литературе. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала российский журналист, писательница, сценарист, а также лауреат премии Европейского общества научной фантастики в номинации "Лучший писатель" Анна Старобинец.

"Я не могу выступать как эксперт. У меня не так много премий, статистику я не веду. Но когда российский автор получает международную премию, я радуюсь. Чисто эгоистически - я думаю, чем больше наших имен в зарубежном литературном сообществе, тем больше к нам интерес. Не будет премий, не будет и нас", - отметила писательница.

По ее словам, зарубежный рынок литературы самодостаточен и на него трудно попасть авторам, которые пишут не на английском языке.

"Не вся русская литература является диковинкой на Западе. Она существует в формате "гетто" с определенной ротацией. Этих писателей знают те, кто этим интересуется. Их знают в узких кругах. Западный рынок замкнут на себе. На англоязычном рынке литературы даже скандинавам трудно пробиться", - отметила Старобинец.

Напомним, Старобинец известна как автор книг "Переходный возраст", "Живущий", "Посмотри на него", "Резкое похолодание" и других. Работает в жанре фантастики, мистики, ужасов, магического реализма, также пишет детские книги.

Фото: facebook.com/anja.starobinets