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Владимир Путин сделал Россию сильным государством, с которым считаются в мире, и абсолютное большинство россиян гордятся своей страной. Такое мнение в эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom высказал российский журналист Андрей Бабицкий.

"Что касается президента Путина, то в течение долгих лет я к нему относился крайне отрицательно и не скрывал такого отношения. Сейчас моя оценка изменилась кардинально. Я считаю, что этот человек в значительной степени спас Россию, сумел ее изменить, сумел ее сделать по-настоящему сильной страной, с которой считаются в мире, сумел обеспечить порядок, сумел внушить своим гражданам гордость за свое государство", - заявил Бабицкий.

По мнению журналиста, в российской истории мало правителей такого калибра, как Путин.

"Я считаю его деятелем, который стоит вровень с теми задачами, которые стоят перед страной. Мне кажется, что ощущение того, что Путин — это президент, который послан Богом стране, испытавшей совершенно чудовищное давление в 90-ые годы, которая чуть было не была разорвана в клочья. Такую позицию разделяют очень многие граждане России. По крайней мере, мы можем об этом определённо говорить по итогам последних президентских выборов", - сказал Бабицкий.