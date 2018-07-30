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Часть латвийцев прописаны и работают в Эстонии, но продолжают жить в Латвии. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис.

"Многие латвийцы живут в Валке, но регистрируют свое место жительство в Эстонии, в Валге. Таких больше 1200 человек. Многие относительно недавно купили тут квартиру, поскольку у нас они дешевле, но работают в соседней стране. Из-за налоговой системы в Эстонии за такую же работу, например, слесаря, ты можешь получить в месяц на 100-200 евро больше, чем в Латвии", - сказал Крауклис.

Он уточнил, почему жители Латвии регистрируются именно в Эстонии.

"Тогда они получают социальный номер и бесплатное медицинское обслуживание. И если ты вдруг теряешь работу, то пособие по безработице там выше, чем в Латвии. Подобным образом дела обстоят и с детским пособием", - пояснил Крауклис.

Напомним, как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, в начале этого года в Латвии проживало 1,934 млн жителей, что на 15 700 человек меньше, чем годом ранее.

Фото: pixabay.com