Вице-мэр Юрмалы: плату за въезд пока повышать не планируем (6)

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Эксклюзив | 30 июля 2018 года, 11:55

Плату за въезд в Юрмалу увеличивать в ближайшее время не планируется, заверил в эфире радио Baltkom заместитель председателя Юрмальской думы по вопросам развития города Никита Никифоров.

Он отметил, что вопрос с платой за въезд так или иначе периодически обсуждается в думе.

“Я думаю, что плату за въезд мы все-таки увеличивать не планируем, но какая-то внутренняя дискуссия в думе идет о том, чтобы сделать ее круглогодичной, как это было раньше. Я лично против, считаю, что надо оставлять это делом сезонным, а там, что называется посмотрим. Но надо понимать, что плата за въезд – это, конечно, деньги... но мы не ставим целью заработать на этом тотально. Поэтому не рассматриваем вопрос об увеличении платы за въезд в ближайшее время”, - сказал вице-мэр.

Напомним, что плата за въезд в Юрмалу составляет 2 евро и взимается с 1 апреля по 1 октября. Чтобы водителям не надо было стоять в очередях у аппаратов выдачи пропусков, оплату въезда можно производить и после въезда в город (а также до въезда и даже после выезда из него), главное сделать это в тот же день до 23:59. Однодневный пропуск на конкретный день можно приобрести на домашней странице www.visitjurmala.lv, а также с помощью мобильных приложений Mobilly и Riga Card.

Комментарии 6
Патриот 23 минуты назад
Юрмальская банда! Превратили Юрмалу в помойку, пляжи не дают развивать, разрешение на строительство стоит баснословных денег. Грызут уже двадцать семь лет друг друга как голодные крысы! КНАБ закрыл глаза на этот беспредел по приказу правительственной крыши. Люди едут туда не для того чтобы Юрмалой полюбоваться а чтобы просто искупаться. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОРМУШКА, одним словом.
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Саня - распедрильникменьше минуты назад
Закрой свой педрильник. Светлана он, ага.
Манька Облигация ты в лучшем случае
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светлана16 минут назад
я сама юриальчанка уду бесплатно и вижу что в юрмале ничего не делается. вплоть до того что для автобусных остоновок не могут сдеть заезды. а с утра какойнибудь думеик поворачиает на лево, тем самым создавая аварийные ситуации
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КУДА УХОДЯТ ДЕНБГИ
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