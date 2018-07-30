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Плату за въезд в Юрмалу увеличивать в ближайшее время не планируется, заверил в эфире радио Baltkom заместитель председателя Юрмальской думы по вопросам развития города Никита Никифоров.

Он отметил, что вопрос с платой за въезд так или иначе периодически обсуждается в думе.

“Я думаю, что плату за въезд мы все-таки увеличивать не планируем, но какая-то внутренняя дискуссия в думе идет о том, чтобы сделать ее круглогодичной, как это было раньше. Я лично против, считаю, что надо оставлять это делом сезонным, а там, что называется посмотрим. Но надо понимать, что плата за въезд – это, конечно, деньги... но мы не ставим целью заработать на этом тотально. Поэтому не рассматриваем вопрос об увеличении платы за въезд в ближайшее время”, - сказал вице-мэр.

Напомним, что плата за въезд в Юрмалу составляет 2 евро и взимается с 1 апреля по 1 октября. Чтобы водителям не надо было стоять в очередях у аппаратов выдачи пропусков, оплату въезда можно производить и после въезда в город (а также до въезда и даже после выезда из него), главное сделать это в тот же день до 23:59. Однодневный пропуск на конкретный день можно приобрести на домашней странице www.visitjurmala.lv, а также с помощью мобильных приложений Mobilly и Riga Card.