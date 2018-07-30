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14 августа в концертном зале Дзинтари в рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" сольный концерт даст популярный итальянский певец Джованни Кoстелло (Giovanni Costello), который в своей неповторимой манере исполнит известные итальянские хиты легендарного Паоло Контe и баллады от Карузо до Челентано. Для латвийской публики выступление Джованни Кoстелло на фестивале станет открытием, однако, обладающий невероятным шармом и чарующим голосом, исполнитель давно является любимцем и покорителем женских сердец во всем мире.

Вы можете выиграть 2 билета на концерт Джованни Кoстелло!

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Италия с ее фантастическим культурным наследием испокон веков являлась вдохновением для самых великих мастеров мира, итальянский язык очаровывает, а музыка внушают любовь, невероятная харизма и огненный темперамент итальянцев же заряжает энергией. Все это - любовь, вдохновение и мечты о любви и вечном лете - в концерте “Viva Italia!” 14 августа в к/з Дзинтари.

Приобрести билеты можно в кассах Biļešu Paradīze.