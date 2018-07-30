Выиграй два билета на концерт "Viva Italia!" фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте"! (4)

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Эксклюзив | 30 июля 2018 года, 12:47

14 августа в концертном зале Дзинтари в рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" сольный концерт даст популярный итальянский певец Джованни Кoстелло (Giovanni Costello), который в своей неповторимой манере исполнит известные итальянские хиты легендарного Паоло Контe и баллады от Карузо до Челентано. Для латвийской публики выступление Джованни Кoстелло на фестивале станет открытием, однако, обладающий невероятным шармом и чарующим голосом, исполнитель давно является любимцем и покорителем женских сердец во всем мире.

Вы можете выиграть 2 билета на концерт Джованни Кoстелло!

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Италия с ее фантастическим культурным наследием испокон веков являлась вдохновением для самых великих мастеров мира, итальянский язык очаровывает, а музыка внушают любовь, невероятная харизма и огненный темперамент итальянцев же заряжает энергией. Все это - любовь, вдохновение и мечты о любви и вечном лете - в концерте “Viva Italia!” 14 августа в к/з Дзинтари.

Приобрести билеты можно в кассах Biļešu Paradīze.

Комментарии 4
Патриот 2 часа назад
‘’Дива Галантэ’’ набрать зрителей на концерт не может, очередей точно нет, даже реклама не помогает. Кто эту дуру продвинул!?
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Патриот 1 час назад
Да нахер пошла дива пизд....ка! Даже на телефон рекламу присылают, вообще охренели!!!! Не ходите к этой тупой дуре на концерты! Хрень полнейшая!
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Белка2 часа назад
А ее билеты вообще кому-то нужны? Прям латышская зведушка :))))
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