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Юрмальская дума не имеет права убирать все подряд водоросли, которые выносит море, в том числе, и сине-зеленые. Об этом в эфире радио Baltkom в программе “Утро на Балткоме” рассказал заместитель председателя Юрмальской думы по вопросам развития города Никита Никифоров.

Он отметил, что довольно часто люди, не разобравшись в его сути, жалуются на “грязные пляжи” (то есть, пляжи, где на берегу лежат водоросли - Ред).

“Юрмальская дума отвечает за пляжи, а за водоросли отвечает – Государственная служба защиты окружающей среды. И по закону дума не имеет права трогать водоросли, которые находятся на линии прибоя, если говорить просто – мокрые водоросли. Они могут лежать на песке, но они мокрые, это особый биотоп и службы защиты среды запретила нам их убирать. Мы можем убирать только те водоросли, которые выброшены на берег и уже высохли. Их мы убираем”, - пояснил вице-мэр.

Никифоров отметил, что пляжи убирают регулярно, фиксируя места, где могут скапливаться эти водоросли, кроме того, дума регулярно получает сигналы от жителей.

“Пляж обследуем каждый день, грейдируем регулярно, регулярно вывозится мусор. Обычно к утру понедельника все вывозится. Пляжи убираются с 4 до 6 утра”, - рассказал Никифоров.