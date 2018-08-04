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Латвийские политики привыкли ни за что не отвечают, привыкли сваливать все неудачи на народ, заявила в эфире радио Baltkom профессор университета им. Страдиня, политолог, экс-спикер Сейма Илга Крейтусе.

По словам политолога, тогда возникает вопрос в необходимости госаппарата, если во всем виноваты люди.

"Я например удивилась, в очередной раз прочитав, что пенсионерам хотят предложить минимум в 200 евро. Сколько у нас пенсионеров в программе "4000 знаков" от Новой консервативной партии? Возникает вопрос, а сколько это денег и где их взять? Нет никаких расчетов. А почему 200? Что-то маловато будет!", - вопрошает Крейтусе.

По словам политолога, в обществе при этом никто не задается вопросом, почему в Латвии так много нищих пенсионеров.

"Почему у нас так много пенсионеров, которые сейчас уходят на пенсию, с маленькими пенсиями. Политики, ну признайте свои ошибки! Признайте, что это была неправильная налоговая политика или экономическая ситуация. Как могла создастся ситуация, что так много бедных людей? Но нет, виноватых нет. Не виноваты ни политики, никто... Мол "у нас все хорошо!", а виноваты сами люди. Опять сваливают все на людей", - говорит Крейтусе.

Политолог задается вопросом о том, зачем государству управленцы, которые ни за что не отвечают.

"Если за все отвечает только человек, зачем нам нужен парламент, правительство, политики, которые создают порядок в этом государстве? Вообще, существует какая-то политическая ответственность? Человек отвечает, а тот, кто создавал ситуацию, кто создавал законы — не отвечает, у него нет никакой ответственности. Иногда смешно становится, когда говорят "Мы соблюдаем закон". Так измените его! Чтобы не соблюдать этот "нехороший" закон, вы же власть! Но нет, об этом никто не говорит", - указала Крейтусе.

Политолог призналась, что было бы неплохо, если бы в Латвии создалась ситуация, как в Армении, где бывшего президента арестовали.

"Мне иногда хочется, чтобы в Латвия на один день стала Арменией, где задержали экс-президента. Чтобы у нас за белые рученьки взяли тех министров, которые, например, приняли закон о Компоненте обязательной закупки электроэнергии, из-за которого страдает народное хозяйство Латвии", - сказала гостья Baltkom.