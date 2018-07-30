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Если президент Латвии Раймонд Вейонис соберется на второй срок, то это будет его самой большой ошибкой. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала руководитель кафедры политических наук Рижского университета имени Страдиня, профессор Илга Крейтусе.

"Не знаю, что должной произойти, чтобы Вейониса избрали на второй срок. Наверное, на это он может пойти только под давлением жены. Но это будет самой грубой ошибкой, потому что в памяти народа он останется неудачником", - отметила она.

Напомним, как ранее писал Mixnews, пользователи соцсетей обрушились с критикой на президента Латвии Раймонда Вейониса и премьер-министра Мариса Кучинскиса за то, что те отправились в отпуск, несмотря на сильный пожар на торфяниках под Талси, который тушат уже более семи дней.