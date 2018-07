Эксклюзив |

Впервые в Латвии с концертом 4 августа на сцене Сигулдской эстрады выступит поп-дива, певица в стиле R&B и актриса Рита Ора.

Ее концерты отличаются фантастической энергетикой и яркими костюмами, а благодаря своему незабываемому голосу и завораживающим мелодиям певица заняла свое заслуженное место на вершинах музыкальных чартов.

Особую атмосферу концерту придаст и само место проведения – овеянные легендами развалины Сигулдского замка, где ощущаешь магию и энергетику. Певица сообщила, что с нетерпением ждет момента, когда будет выступать именно там.

У вас есть возможность выиграть два VIP-билета на этот концерт!

Для участия в конкурсе:

Поставь Like нашей страничке Mix Media Group;

Поделись этой новостью;

В комментарии отметь человека, с которым пойдешь на концерт.

Победителя назовем 1 августа!

Певица порадует своих поклонников, представив впечатляющую шоу-программу и исполнив свои хиты Anywhere, For you, Body on me, I will never let you down, Poison, R.I.P., Coming home, How we do, Shine ya light и многие другие популярные композиции.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu serviss или в интернете на сайте bilesuserviss.lv.