В гостях MIX MEDIA GROUP - члены творческой группы "Митьки"
Эксклюзив | 31 июля 2018 года, 08:13
Сегодня, после 09.00 в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom, а также после 9.30 на радио MIX FM 102,7 - члены творческой группы "Митьки" Александр Бушуев и Владимир Рекшан.
Телефоны прямого эфира радио Baltkom - 67212939, 67213939, радио MIX FM 102,7 - 67221027, 67331027.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Фото: pravdapskov.ru, facebook.com/Rekshans Vladimir, Сергей Семкин