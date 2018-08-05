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Президент США Дональд Трамп критиковал недостаточные вложения стран НАТО в оборону в первую очередь из-за того, что некоторые из них способствуют совершенствованию российской армии. Об этом в эфире радио Baltkom заявил политолог Филипп Раевский.

По его словам, Латвии необходимо вкладывать средства в оборону, но делать это нужно качественно.

"Как потратят 2%, так поступят и с 3%. Если будут транжирить 2%, 3% не помогут. Нам оборонительные функции нужны - это не секрет. После событий 2014 года на территории Украины, мы понимаем, что наш сосед непредсказуем и агрессивен. 2% или 3% - тут дело в качестве. Если мы говорим о других странах, например, Франция и Германия сами производят оружие, эти проценты тут не так страшны. Тут проблема другая - Германия обогащает того, от кого она хочет, чтобы Америка ее оберегала. Посыл Трампа: хватит модернизировать российскую армию", - указал Раевский.

Напомним, на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 4%, а не до 2%.

Фото: flickr.com/latvijas_armija