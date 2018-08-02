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Лучшим президентом Латвии в новейшей истории была Вайра Вике-Фрейберга, в свою очередь за нынешнего главу государства Раймонда Вейониса стыдно, сказал в интервью радио Baltkom бывший политик и министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

"Стыдно за державу, стыдно за президента Латвии. Как бы там любили или не любили Вайру, но она очень хорошо представляла страну на международном уровне, у нее был и знания языков и предмета разговора, она была хорошим министром иностранных дел. Да, что касается внутренних проблем Латвии, то здесь ее особо ничего не интересовало, мы не говорим о сути ее выступлений. Но, как представителя страны, ее любили и ценили на Западе. То, что в Латвии был саммит НАТО, думаю, ее заслуга", - сказал Юрканс.

По словам Юрканса, после ухода Вайры Вике-Фрейберги, которая пробыла на посту главы государства два срока, все пошло вниз.

"И Берзиньш никакой, и Вейонис — недоразумение. Я думаю, тем, политикам, которые за него голосовали, стыдно. Полагаю, что готовят нового президента, но об этом мы узнаем только после нового года. Но Вейоинс должен собирать манатки, потому что он человек никакой", - считает Юрканс.

Также по словам Юрканса, правящие политики пока на всенародные выборы президента не пойдут.

Напомним, 7 июля исполнилось 25 лет с восстановления в Латвии института президента государства. Сразу после восстановления независимости Латвии, в переходный период, функции главы государства выполнял председатель Верховного совета.

Первым после восстановления независимости Латвии президентом стал Гунтис Улманис, которого Сейм избрал на эту должность 7 июля 1993 года. За ним шла Вайра Вике-Фрейберга (1999-2007). С 2007 по 2011 год главой государства был Валдис Затлерс. А с 2011 по 2015 год - Андрис Берзиньш.

Тем временем 8 июля, 2018 года исполнилось три года с момента избрания на пост президента Раймонда Вейониса. В последнее время все чаще слышна критика в адрес Вейониса на посту главы государства.

Фото: twitter.com/Valsts prezidents ‏