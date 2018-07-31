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Этим летом для байкеров стоит даже чересчур жаркая погода, в программе "Утро на Балткоме" на радиостанции Baltkom рассказал президент Латвийской ассоциации мотоклубов, руководитель мотоклуба Vēja brāļu ordenis Айварс Фрейманис.

Когда слишком жарко, воздух не освежает при езде на мотоцикле, пояснил он.

"Летом южные страны даже не катаются на мотоциклах, потому что если температура воздуха такая же, как температура тела, то воздух работает, как фен. Не освежает, а наоборот, тебя обдувает горячим воздухом. Ручки [у мотоцикла] нагреты, все нагрето, асфальт горячий, градусов 60 примерно, двигатель горячий. Я знаю, что в Эмиратах ребята с апреля по сентябрь на мотоцикле почти не катаются, у них слишком жарко. И у нас такое лето получилось. Когда еще такое будет – лет через 10-15?" - сказал мотоциклист.

Фрейманис добавил, что из-за жары байкеры ездят без экипировки, пренебрегая порой безопасностью.

"Ну невозможно ездить по-другому. Сегодня мало кто ездит в одежде. Даже ребята, которые ездят на быстроходных мотоциклах, мы их называем žilete, они всегда в сезон одетыми в кожу катаются, даже они раздетыми ездят сейчас", - сказал Фрейманис.