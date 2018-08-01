Эксклюзив |

Если детям не начинать рассказывать об "опасных" пауках с раннего детства, то в сознательном возрасте он их бояться не станет. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал ведущий исследователь факультета биологии Латвийского университета, профессор, энтомолог, доктор биологических наук Волдемарс Спуньгис.

"Очень важно, что родители говорят маленьким детям. Если рассказывать, что паук - это опасность и его не надо трогать, у ребенка на подсознательном уровне это и отложится. Не редкий случай, когда именно на этой почве у детей остаются психологические травмы на всю жизнь. Но человек, который способен соображать и фильтровать информацию, пауков не боится", - объяснил ученый.

Он отметил, что появления ядовитых видов пауков в Латвии фактически невозможно.

"Маловероятно, что в Латвии появится опасные для жизни виды пауков, поскольку в Европе фиксируется только один ядовитый паук – тарантул, который обитает только в южной части", - сказал Спуньгис.

Напомним, 30 июля на многих остановках общественного транспорта в Риге были расклеены плакаты с предупреждением о том, что в городе появились шестисантиметровые ядовитые пауки. В Инспекции здравоохранения заявили, что плакаты скорее всего являются шуткой или fake news.

Уже во вторник, 31 июля, ответственность за плакаты с пауками, которые накануне появились на остановках общественного транспорта в Риге, взял за себя художник SOME 1. По его словам, это было введение к выставке, с тематикой которой он работал последние четыре года.

Фото из Flickr/eddy lee