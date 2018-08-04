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Украина многим представляется хорошим трамплином для высказывания либеральных взглядов, но все, кто туда попадают становятся ничем. Такое мнение в эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom высказал российский журналист Андрей Бабицкий.

По словам Бабицкого, есть какая-то неприятная закономерность, о которой стоит задуматься либерально думающим россиянам, что все, кто попадает на Украину для высказывания либеральных взглядов, становятся там ничем.

"Мария Гайдар поехала на Украину, где теперь она и кто о ней что слышит. Аркадий Бабченко уехал на Украину и превратился в карикатуру. А этот актер Анатолий Пашинин - непонятного калибра персонаж. Российский актер, как сейчас его определить, затрудняюсь что-то сказать в эфире. То есть, Украина множит людей на ноль. Те, кто туда приезжают в надежде осуществить какие-то свои планы, думая, что вот предоставляется отличная возможность, поскольку страна на разломе, страна двинулась в путешествие за европейскими ценностями и благополучием, в этом путешествии к ним присоединиться. Но, перебираясь на Украину, эти люди превращаются в "ничто"", - сказал Бабицкий.

По его словам, инсценировака "убийства" Аркадия Бабченко яркое тому подтверждение.

"Нет, конечно, я не верю, что Бабченко заказал Кремль. Мне кажется, что это какая-то идиотская инсценировка, разыгранная СБУ крайне безграмотная, там одни гнилые нитки торчат во все стороны. Даже не хочется разбираться во всем произошедшем — это смешно, нелепо, позорно. А сам Аркадий Бабченко, которого я лично знал как неплохого журналиста, мне кажется, психически нездоров. Судя по тому, что он пишет, по тому объему ненависти, что он производит в своем блоге. С нам что-то произошло. Я не понимаю, как человек казавшийся совсем адекватным, мог превратиться в такое странное, ненавидящее Россию, все русское существо", - сказал Бабицкий.

Фото: News Front