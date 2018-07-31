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Национальное объединение Visu Latvijai! - TB/LNNK (VL!-TB/LNNK) призывает потенциальных партнеров в ходе предвыборной кампании "конкурировать в честной борьбе", а не воевать друг с другом.

В заявлении для СМИ партия призывает дополнить меморандум "Нового Единства" о том, чтобы не сотрудничать с "прокремлевскими партиями".

Нацблок указывает, что к таким партиям следует причислить все партии, которые прямо или косвенно поддерживали референдум о русском языке.

Меморандум должен предусматривать, что новое правительство не будет формироваться в сотрудничестве с "прокремлевскими партиями, деятельность которых угрожает независимости Латвии, ее членству в евроатлантических организациях и ЕС, которые не признают факт оккупации Латвии и поддерживали языковой референдум".

Нацблок сделал заявление после того, как в социальной сети Twitter появилась фотография главы Ассоциации рыбопереработчиков Латвии Дидзиса Шмитса, который вступил в ряды партии KPV LV, и кандидата в премьер-министры от "Согласия" Вячеслава Домбровского. Когда был сделан совместный снимок в одном из рижских ресторанов не указано, но сама публикация появилась в понедельник вечером.

Пользователь Muljkis предположил, что они "делят медвежью шкуру еще до выборов".

Другой пользователь Twitter написал, что после публикации этой фотографии "объявляет влияние России на латвийские выборы официально открытыми".

Как ранее писала газета Diena, изменения в таблице рейтингов популярности партий в июле, по мнению лидеров представленных в Сейме правых политических сил, показывают, что приход "Согласия" в правительство возможен более, чем когда-либо.

Издание приводит мнение некоторых политологов, что повышение рейтинга партии Артуса Кайминьша KPV LV, занимающей по итогам последних опросов третье место, открывает "Согласию" возможность после выборов создать альтернативу нынешней правящей коалиции и поставить Союз "зеленых" и крестьян перед выбором — либо идти вместе с "Согласием", либо потерять власть.

Другие напоминают, что предвыборные кампании еще не начались, поэтому после выборов ситуация может измениться, что доказывает и опыт предыдущих выборов.

Фото из Flickr/Saeima